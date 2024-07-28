В Подмосковье подростка ударило током, когда он забрасывал удочку

В Ногинске 17-летний подросток получил удар током, когда забрасывал в водоем удочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в Ногинске. 17-летнего юношу обнаружили на берегу водоема прохожие, по предварительной информации, молодой человек рыбачил, когда он закидывал удочку, леска случайно коснулась провода под напряжением.

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Рыбак получил удар током, спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Узловском районе Тульской области на берегу пруда нашли рыбака, мужчину могло ударить током. 51-летнего мужчину нашли возле пруда в Узловском районе области, спасти его не удалось. Судмедэксперты предполагают, что пострадавший рыбачил и получил поражение высоковольтным током. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей произошедшего, проводится доследственная проверка.

Ранее в Новоорске рыбак закинул удочку и получил удар током.