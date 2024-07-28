В Госдуме прокомментировали нападение сына миллиардера на полицейского

Руководство МВД взяло под контроль инцидент с нападением сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура на полицейского возле стадиона «Лужники» в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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По его словам, для ведомства это обязано стать «делом чести». Политик подчеркнул, что МВД взяло разбирательство под личный контроль из-за попыток повлиять на ход расследования.

Российский миллиардер прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

«23-летний "мажор" ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа», — сказал Хинштейн.



Ранее Муса Бажаев прокомментировал информацию о задержании своего сына за нападение на представителя полиции. Он выразил сомнение в том, что его сын мог совершить подобный проступок, однако пообещал, что в случае признания вины Тимур будет нести ответственность.