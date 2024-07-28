Раскрыто состояние летчиков разбившегося Су-34
Летчики бомбардировщика Су-34, претерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, были найдены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
Члены экипажа были доставлены поисково-спасательным самолетом Росавиации в аэропорт Волгограда Гумрак, оттуда — в медучреждения Минобороны России. Уточняется, что угрозы жизни летчиков нет.
Крушение Су-34 в Волгоградской области: экипаж спасен
27 июля истребитель Су-34 упал в Волгоградской области при выполнении планового полета. Самолет упал в безлюдной местности.
«Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», — сообщали в Минобороны РФ.