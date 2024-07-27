В Москве задержали сына российского миллиардера Мусы Бажаева за драку с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал 112, публикуя кадры случившегося.

Уточняется, что инцидент произошел рядом со столичным стадионом «Лужники». По данным канала, 23-летний сын владельца компании «Русская платина» Тимур напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения».

После этого молодой человек был задержан. В ближайшее время он пройдет медосвидетельствование, а затем суд изберет меру пресечения.

Ранее стало известно о задержании сына российского бизнесмена Игоря Чуркина. Его арестовали в Аргентине по подозрению в совершении уголовного правонарушения на Украине. Утверждается, что он «пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка».