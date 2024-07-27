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В Москве задержали мужчину, избившего сотрудника полиции

В Москве задержан мужчина, который избил сотрудника полиции на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном СК.

В Москве задержали мужчину, избившего сотрудника полиции
© РИА Новости
"Задержан Тимур Бажаев, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы", - сообщили в ведомстве.

В столичном СК сообщили, что Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318) УК РФ.

По версии следствия, Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношение представителя власти. Подозреваемый задержан.

"С ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в столичном СК.

Следователи продолжают проведение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

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Следственный комитет
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