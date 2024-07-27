$85.56+0.1693.26+0.09
Почта

В Белгородской области после атаки украинских БПЛА повреждены частный дом и ЛЭП

Два украинских беспилотника атаковали село Муром Белгородской области, повреждены дом и линия электропередачи (ЛЭП).

В Белгородской области после атаки БПЛА повреждены частный дом и ЛЭП
© РИА Новости

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Муром Шебекинского городского округа снова подверглось атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Два беспилотника атаковали частный дом: один сдетонировал возле частного дома, второй - внутри. В доме посечен фасад, выбиты окна и повреждена внутренняя отделка. Также повреждена линия электропередачи", - написал он в своем Telegram-канале.

Происшествия
Вячеслав Гладков
Горячая новость