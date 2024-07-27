В Белгородской области после атаки БПЛА повреждены частный дом и ЛЭП

В Белгородской области после атаки украинских БПЛА повреждены частный дом и ЛЭП
Два украинских беспилотника атаковали село Муром Белгородской области, повреждены дом и линия электропередачи (ЛЭП).
Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Муром Шебекинского городского округа снова подверглось атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Два беспилотника атаковали частный дом: один сдетонировал возле частного дома, второй - внутри. В доме посечен фасад, выбиты окна и повреждена внутренняя отделка. Также повреждена линия электропередачи", - написал он в своем Telegram-канале.