Полуголая женщина напала на полицейского в Краснодаре

Сотрудник полиции в Краснодаре пострадал от полуголой женщины, которая напала на него в жилом многоэтажном доме. В МВД заявили, что женщина громко слушала музыку ночью и на нее пожаловались соседи. После замечания и предложения проехать в отдел, она набросилась на стража порядка. Видео инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По версии канала, накануне поздно вечером опер БЭП вернулся домой с работы. Жена пожаловалась ему, что из соседней квартиры раздаются какое-то крики и шум. Полицейский позвонил в дверь, ему открыла женщина внушительного вида. Разговор быстро перешел на повышенные тона. На кадрах слышен диалог:

— Девочка, ты сейчас со мной в отдел поедешь.

— Поехали.

— Ну собирайся.

— А где оформление полноценное?

— Тебя надо, что ли, как собаку взять и вести?

После этого женщина атаковала полицейского, применяя борцовские захваты. Драка переместилась на общий балкон. При этом во время борьбы нарушительница осталась полуголой — в одних трусах.

На кадрах видно, что у мужчины разбита голова. Ему пришлось обратиться к медикам.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 26 июля около 4 часов утра, в многоэтажном доме на улице Ивана Беличенко.

По данным регионального МВД, к полицейскому обратилась местная жительница. Она пожаловалась на соседку, которая слушала громкую музыку.

Полицейский позвонил в дверь и попросил убавить громкость, сделав замечание женщине.

«В ответ женщина повела себя агрессивно, нецензурно выражаясь оказала неповиновение законному требованию стража порядка и ударила его вилкой в область головы», — сказано в сообщению.



В дальнейшем нарушительница была доставлена в отдел полиции. Медосвидетельствование показало, что она была нетрезва.

Теперь женщине грозит уголовное преследование по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).