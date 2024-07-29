В Петербурге нашли тела трех сестер

Тела трех родных сестер обнаружили в квартире одного из домов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

"В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер. Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.



Установлено, что сестрам было 35, 29 и 19 лет. При первичном осмотре тел погибших телесных повреждений у них не обнаружено. Место происшествия осмотрели следователи, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия.

По информации местных СМИ, сестры два месяца назад отказались от еды, не выходили на улицу и в свои комнаты никого не пускали.