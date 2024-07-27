Сейсмологи рассказали, будет ли сильное землетрясение в Сочи

Подземные толчки в море близ Туапсе являются естественными природными процессами. Сильного землетрясения после них не ожидается. Об этом заявила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович, передает РИА Новости.

В субботу утром между Туапсе и Лазаревским районом Сочи произошли толчки магнитудой 3,7. Центр находился в 40 километрах от берега на глубине 5 километров.

Повторные толчки с такой же магнитудой были зафиксированы в 11:19 по московскому времени.

Руководитель сейсмологической станции курорта Елена Карпович объяснила, что наблюдаются нормальные природные явления, усиления подземных толчков в Сочи не будет.

Специалист отметила, что толчки происходят примерно из одного района, происходит «планомерная разрядка по тектоническому разлому».

«Делаем вывод, что энергия не накапливается и сильного землетрясения не должно произойти», — сказала Карпович.



Накануне у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,9.

https://news.rambler.ru/incidents/53147887-u-beregov-kamchatki-zafiksirovali-oschuschaemoe-zemletryasenie/