$85.56+0.1693.26+0.09
Почта

Сейсмологи рассказали, будет ли сильное землетрясение в Сочи

Подземные толчки в море близ Туапсе являются естественными природными процессами. Сильного землетрясения после них не ожидается. Об этом заявила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович, передает РИА Новости.

Сейсмологи рассказали, будет ли сильное землетрясение в Сочи
© РИА Новости

В субботу утром между Туапсе и Лазаревским районом Сочи произошли толчки магнитудой 3,7. Центр находился в 40 километрах от берега на глубине 5 километров.

Повторные толчки с такой же магнитудой были зафиксированы в 11:19 по московскому времени.

Руководитель сейсмологической станции курорта Елена Карпович объяснила, что наблюдаются нормальные природные явления, усиления подземных толчков в Сочи не будет.

Специалист отметила, что толчки происходят примерно из одного района, происходит «планомерная разрядка по тектоническому разлому».

«Делаем вывод, что энергия не накапливается и сильного землетрясения не должно произойти», — сказала Карпович.

Накануне у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,9.

https://news.rambler.ru/incidents/53147887-u-beregov-kamchatki-zafiksirovali-oschuschaemoe-zemletryasenie/