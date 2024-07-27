Стали известны подробности крушения Су-34 в Волгоградской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 в субботу, 27 июля, потерпел крушение в безлюдной местности в Серафимовичском районе. Об этом пишет портал V102.ru со ссылкой на источник.

В Минобороны РФ сообщили ранее, что падение самолета произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Очевидцы рассказали, что видели в небе два раскрывшихся купола парашютов.

«Упал Су-34, пилоты живы. На месте происшествия тушат пожар», — пояснил собеседник портала.



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Журналисты отметили, что на видео, направленных в редакцию местными жителями, можно различить обломки техники, клубы дыма и выжженную землю.