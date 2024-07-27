МЧС сообщило о крупном пожаре в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону начался крупный пожар, площадь составляет 1 тысячу кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар зафиксирован в Машиностроительном переулке, 18.

«На площади 1 тыс. квадратных метров горит мусор, грейдер, и строительный вагончик», — сообщают спасатели.



Опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, что над местом происшествия поднимаются клубы дыма. По всей видимости, пожар произошел на строительном объекте.

На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники.