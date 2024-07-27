Власти раскрыли причину разрушения плотины под Челябинском

Разрушение плотины на Киалимском водохранилище было вызвано длительными дождями. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

© Кадр видео очевидца

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из посёлка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал Афанасенко в соцсети «Вконтакте».



По его словам, только 8 жителей Киолима находятся сейчас в пункте временного размещения. Жители трех других населенных пунктов уже возвращаются домой.

Ранее сообщалось, что в ходе затопления пострадавших нет.

Киалимское водохранилище находится в 8 км южнее города Карабаш (Челябинская область). Создано в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим.