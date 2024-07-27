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Власти раскрыли причину разрушения плотины под Челябинском

Разрушение плотины на Киалимском водохранилище было вызвано длительными дождями. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

Власти раскрыли причину разрушения плотины под Челябинском
© Кадр видео очевидца
«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из посёлка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал Афанасенко в соцсети «Вконтакте».

По его словам, только 8 жителей Киолима находятся сейчас в пункте временного размещения. Жители трех других населенных пунктов уже возвращаются домой.

Ранее сообщалось, что в ходе затопления пострадавших нет.

Киалимское водохранилище находится в 8 км южнее города Карабаш (Челябинская область). Создано в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим.

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