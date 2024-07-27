Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, рассказали в Минобороны России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в субботу, 27 июля. Самолет рухнул в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

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Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.

«Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», — подчеркнули в Минобороны.



В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. На месте работает комиссия ВКС России.