Следственный комитет России обнародовал кадры с Евгением Серебряковым, обвиняемым в подрыве автомобиля на севере Москвы. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе допроса мужчина частично признал вину в инкриминируемом ему преступлении и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям столичного СК подробности о ситуации с машиной.

Подрывник машины Серебряков является братом главреда российского СМИ

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек.

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