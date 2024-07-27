Telegram-канал Baza сообщает, что участник военной операции на Украине умер в отделе полиции Махачкалы в Дагестане. Канал опубликовал кадры, на которых, как утверждается, запечатлены последние мгновения жизни мужчины. На видео видно, что группа полицейских избила его и несколько раз ударила электрошокером. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет Baza, погибшим оказался 48-летний боец СВО Ахмед Джабраилов. По данным канала, мужчину задержали 9 июля у дома по проспекту Расула Гамзатова. Утверждается, что причиной задержания стало его неадекватное поведение. По словам очевидцев, он бегал с ножом по крыше и не узнавал собственную мать. По неподтвержденным данным, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

На кадрах, опубликованных Baza, видно, что сперва полицейские о чем-то говорили с Джабраиловым. Вскоре мужчина сполз с сидений и лег на полу, правоохранители пытались напоить его водой. Затем на мужчину навалился коленом один из сотрудников, а другие начали его избивать и бить электрошокером.

В Дагестане убили участника СВО за «помощь русским»

Как отмечает Baza, после этого участник СВО перестал подавать признаки жизни. По данным канала, на место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, врачи констатировали смерть задержанного. Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев признал, что полицейские «вольно или невольно, но убили Джабраилова в Советском РОВД».