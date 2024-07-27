Банковские счета и активы экс-замглавы Министерства обороны Дмитрия Булгакова арестованы.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что обеспечительные меры наложены в том числе на недвижимость.

Ранее сообщалось, что вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 кв. м. Остальное имущество семьи записано на его жену.

Появились подробности содержания в СИЗО генерала Булгакова

О задержании бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгаков стало известно 26 июля.