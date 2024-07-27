Двухлетнего малыша убило током во дворе дома

Двухлетний мальчик получил смертельный удар током в селе Карповка Читинского района Забайкальского края, сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на очевидца трагедии. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти его и констатировали смерть. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

По данным издания, происшествие случилось во дворе одного из дворов. Малыш игрался и дотронулся до электрощитка. Информацию о гибели ребенка также подтвердила министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина. СУ СКР по Забайкальскому краю пока не комментировали произошедшее. Другие обстоятельства неизвестны.

Ранее стало известно о гибели школьницы из Ростовской области. Девочка пришла в гости к подруге. Они играли, вспотели и решили принять душ, который находился во дворе. Когда семиклассница нажала на кнопку водонагревателя, ее насмерть ударило током.

До этого женщина погибла от удара током на своем дачном участке в Ленинградской области. 53-летняя дачница приводила в порядок свой газон. Работать на участке она продолжала под начавшимся дождем. Неожиданно в электрической косе произошло короткое замыкание, и женщину поразило током. Травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте.