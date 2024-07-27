Мужчина умер после визита к стоматологу в Москве

Сильное кровотечение открылось у 20-летнего гражданина Молдовы после удаления зуба в стоматологии в Москве, спустя почти две недели он скончался, сообщает Telegram-канал Baza. В настоящее время устанавливаются причины его смерти.

По данным канала, 11 июля молодой человек обратился в стоматологическую клинику с жалобами на сильную боль. Зуб невозможно было спасти, и врачи решили вырвать его. С сильным кровотечением его из кабинета стоматолога госпитализировали в Звенигородскую городскую больницу. Спустя несколько дней его выписали домой, но кровь никак не останавливалась. Через два дня парень обратился в Клинический центр челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Он скончался утром 24 июля.

Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба

Ранее жительница Владимира потеряла несколько зубов и заработала хронический гайморит после похода к стоматологам. Проблемы у нее начались после операции по установке имплантов. Операция стоила 700 тысяч рублей.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что решение поехать за границу, чтобы вылечить зубы, можно назвать авантюрой, так как нельзя с уверенностью сказать, какого качества услуги окажут пациенту. Он добавил, что в некоторых случаях курс может занимать до года, поэтому серьезные врачи не возьмутся за лечение зубов за ограниченное время.