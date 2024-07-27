Свыше 60 тысяч человек остались без света в Дагестане

Свыше 60 тысяч человек в Дагестане остались без электричества из-за аварийных отключений после прошедших сильных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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"Всего в результате аварийного отключения электроснабжения под отключение попадают 62 тысячи человек", — говорится в сообщении.



В МЧС добавили, что в ведомство поступила информация об аварийном отключении электроснабжения на территории 130 населенных пунктов.

По данным чрезвычайного ведомства, аварийные отключения коснулись потребителей сел Гунибского, Чародинского, Акушинского и Хунзахского.

Кроме того, без света остались такие села, как Табасаранское, Хивское, Кайтагское и Магарамкентское. К аварийно-восстановительным работам привлечены 11 бригад, а также 44 специалиста филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

До этого жители Краснодара вышли на стихийный митинг. Горожане бастовали из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару. Люди заблокировали дорогу и требовали "дать свет".