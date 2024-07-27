Отравитель из Балашихи Артем Миссюра признался еще в двух попытках убийства. Об этом стало известно в субботу, 27 июля.

По данным источника, отравитель пытался убить своих знакомых, к которым приходил в гости на Новый год. Он подлил этиленгликоль в коктейль своей подруге Кристине. Девушку госпитализировали в больницу с инсультом. Спустя пять месяцев он снова пришел в гости, но на этот раз подсыпал вещество в еду своему знакомому Илье. Оба пострадавших выжили после случившегося, следует из сообщения в Telegram-канале 112.

Житель Балашихи Артем Миссюра, который подмешивал яд маме и отчиму, оказался серийным отравителем. Обвиняемого проверяют еще по пяти случаям отравления. Сообщается, что серийник «работал» через морс: добавлял туда смертельную дозу опасных химикатов.

Житель Балашихи, который пытался убить своих родителей, оказался серийным отравителем

До этого стало известно, что злоумышленник полгода травил мать и отчима сильнодействующими химикатами. Из-за чего сын хотел убить родителей, как удалось раскрыть его безумный план и что ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».