В первые сутки после теракта в «Крокусе» провели более 10 обысков

Сотрудники правоохранительных органов в первые сутки после теракта в "Крокус сити холле" провели 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу по статье "Терроризм". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что 23 марта первые обыски прошли в 03.40 утра, последние уже после 18.00 мск, цель - обнаружение и изъятие орудий, предметов, документов, электронных носителей информации, оборудования или иных средств совершения преступления, которые могут иметь значение для уголовного дела.

24 июля стало известно, что фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства до своего задержания. Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал.Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал.