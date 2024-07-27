Жительница Киолима рассказала, как спасалась от наводнения на крыше

Жительница челябинского поселка Киолим рассказала, что 1,5 часа сидела на крыше дома с грудным младенцем и ждала эвакуации. Затопление началось так быстро, что семья не успела спасти домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительница поселка Светлана Абиталипова рассказала, что стихийное бедствие застало людей врасплох. Сначала погас свет, затем ее сын закричал, что в сторону дома идет вода.

«Мы как глянули и быстрей на крышу залезли. На крыше сидели часа полтора с грудным ребенком», — рассказала женщина.



По ее словам, члены семьи были в шоковом состоянии и «прощались с жизнью уже». Выручило, что недавно они ремонтировали крышу и не убрали лестницу. Она помогла спастись, когда вода быстро затапливала дом.

В Челябинске прорвало дамбу

Снять с привязи двух собак не успели, они погибли. Судьба домашнего скота и кур пока не известна.

Жителей поселка эвакуировали на грузовике и автобусе, отвезли в пункты временного размещения. Семья успела взять с собой только детские вещи, на остальное не было времени.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел 26 июля. В опасном районе находились поселки Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Жителей эвакуировали.

В субботу вода вернулась в русло реки. Всего были эвакуированы 163 человека, включая 21 ребенка. Спасатели начали аварийно-восстановительные работы. По данным властей, пострадавших нет.