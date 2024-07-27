В девочку выстрелили из пневмата на детской площадке в Петербурге

В Петербурге мужчина выстрелил в десятилетнюю девочку из пневматического пистолета, сообщает 78.ru. Медики диагностировали у десятилетней девочки ушибы мягких тканей грудной клетки.

Инцидент произошел на улице Веры Слуцкой в Колпино 25 июля. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Мама пострадавшей обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия металлический шарик от пневматического оружия. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее петербургские правоохранители задержали хулигана, который ударил 18-летнюю девушку и выстрелил в 42-летнего мужчину из пневматического пистолета. Против него завели уголовное дело по статье за хулиганство. Полиция установила, что стрелявшим оказался 30-летний местный житель, у которого произошел конфликт с компанией.

Перед этим 14-летний подросток получил ранение у карьера в деревне Разметелево в Ленобласти. Пуля, предположительно, из пневматического оружия застряла у мальчика в ноге.