Жителя Подмосковья настигла карма после убийства сожительницы

Житель коттеджного поселка «Земляки» в Димитровском городском округе несколько раз ударил ножом 28-летнюю сожительницу во время ссоры, а затем обезглавил ее, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. При попытке скрыться с места преступления мужчина попал под машину.

По данным следствия, 25 июля 2024 года ночью <…> между сожителями возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил тело потерпевшей. После этого, пытаясь скрыться с места преступления, злоумышленник попал под колеса автомобиля, — уточнили в пресс-службе ведомства.



Подозреваемого доставили в одно из медицинских учреждений региона. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Специалисты допросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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