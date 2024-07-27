В Приморском крае установили троих предполагаемых участников банды «Трифоновские», сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Задержанными оказались спортсмены Иван Бахтин, Михаил Сумин и Дмитрий Сергеев. Их подозревают в мошенничестве с земельными участками и легализации денежных средств. Число фигурантов увеличилось до 13 человек.

По подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, задержаны: спортсмены — Иван Бахтин, Михаил Сумин и Дмитрий Сергеев. Следствие полагает, что через них обеспечивалось финансирование преступного сообщества, — говорится в сообщении.



Суд заключил под стражу троих подозреваемых по ходатайству следствия. Они будут ждать решения суда в СИЗО города Владивостока.

Организатором банды считается Александр Ясин. «Трифоновские» занимались нападениями на бизнесменов, осуществляли вымогательства и совершали убийства. Группировка также незаконно захватывала доли в коммерческих предприятиях.

Сейчас по уголовному делу проходит 13 человек. Помимо Ясина фигурантами стали Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев, Михаил Таран, Игорь Пермин, Виталий Бородин, Сергей Захаров, Тимур Моторов, Евгений Дира, Роман Люлькин, Иван Бахтин, Михаил Сумин и Дмитрий Сергеев.

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В марте суд во Владивостоке приговорил к 14 годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей киллера банды «Трифоновские» Игоря Ковальчука. Его признали виновным в семи убийствах, бандитизме, похищении и незаконном обороте оружия.