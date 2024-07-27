ФСБ России совместно с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что силовики задержали трех жителей Каспийска — приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали совершить «диверсионно-террористические акции в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в городе Каспийске».

По адресам проживания задержанных обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.

ФСБ задержала жителя Забайкалья за подрывную деятельность против РФ

Ранее, 25 июля, сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия по нескольким адресам в Каспийске. «Задержанные есть, угрозы для мирного населения никакой нет. Силовики сработали на опережение», — отчитались в МВД.