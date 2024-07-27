Экс-заместитель главы министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков будет первое время содержаться в СИЗО "Лефортово" на карантине, после чего его переведут в общую камеру и подберут "соседей". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"После того, как Булгакова привезли в следственный изолятор, его поместили в специальную карантинную камеру. Там офицер пройдет углубленное медицинское обследование: у него возьмут анализы на ряд инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, сифилис и некоторые другие, проверят какие у него есть хронические заболевания, возьмут отпечатки пальцев, досмотрят его личные вещи. После этого его переведут в обычную камеру с соседями", - рассказал собеседник агентства.



Он добавил, что в карантинные процедуры входит также беседа с психологом. "Кроме этого, согласно действующему законодательству, Булгакова не могут поместить в одну камеру с рецидивистами и с людьми, которые обвиняются в совершении преступлений, сопряженных с насилием", - сообщил собеседник агентства.

Задержан экс-замминистра обороны генерал Булгаков

В том же СИЗО "Лефортово" содержится бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов.