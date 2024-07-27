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Появились подробности про подельника бывшего замминистра обороны Булгакова

Арестованный по дел бывшего замминистра Минобороны Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел компанией по производству свинины. Именно ей, как считает следствие, заменяли говядину в сухпайках для военных, узнало РИА Новости.

Появились подробности про подельника бывшего зама Шойгу
© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Михайленко — учредитель в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом "Ясени"», основным видом деятельности которой является разведение свиней. Он также учредитель и владелец доли в 50 процентов уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам», которая также проходит по уголовному делу Булгакова.

Названа уникальность уголовного дела бывшего зама Шойгу

Ранее сообщалось, что при Булгакове в Минобороны была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок. Также говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.

О задержании и аресте Булгакова стало известно днем 26 июля. Он занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год. Булгаков — первый в современной российской истории генерал армии, который попал под

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