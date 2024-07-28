Долги Ходорковского* в России превысили 17,4 млрд рублей

Задолженность Михаила Ходорковского* (признан в РФ иностранным агентом) в России превышает 17,4 млрд рублей, она включает в себя непогашенные штрафы за нарушения правил деятельности иноагента, неоплаченные сборы, госпошлины, налоги и пени по ним. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Исполнительные производства в отношении Ходорковского были открыты с 2005 года. Они включают, в частности, неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Общая сумма задолженности на сегодняшний день составляет более 17,4 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.



Уголовное дело грозит Ходорковскому за нарушение правил деятельности иноагента

В банке данных исполнительных производств ТАСС также обнаружил Ходорковского среди должников. В отношении него возбуждено восемь исполнительных производств в 2005, 2014, 2015, 2016 и 2022 годах по взысканию почти 16,2 млрд рублей неоплаченных налогов, более 1,2 млрд рублей исполнительных сборов и госпошлины на сумму почти 29 тыс. рублей. Еще три исполнительных производства по взысканию штрафов по делам об административным производствам открыты с начала текущего года.

Дело ЮКОСа

В отношении экс-главы ЮКОСа Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева расследовались два уголовных дела. По первому из них в мае 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными по статьям о хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, приговорив их к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору.

Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года был освобожден из колонии. 23 декабря 2015 года его вновь вновь заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

*признан в РФ иностранным агентом