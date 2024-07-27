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Уголовное дело грозит Ходорковскому за нарушение правил деятельности иноагента

Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан в РФ иностранным агентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Ходорковского* могут возбудить уголовное дело
© Газета.Ru

По словам собеседника издания, основания для возбуждения дела есть. В случае возбуждения уголовного дела Ходорковскому* может грозить до двух лет лишения свободы или штраф.

Михаила Ходорковского объявили в розыск в России из-за нового уголовного дела

Министерство юстиции России 20 мая 2022 года внесло Михаила Ходорковского* в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.

В конце июня сообщалось, что в счет погашения долгов Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева судебные приставы изъяли у них по приговору суда имущество, денежные средства и уставной капитал юрлица.

В начале июня стало известно, что Россия конфисковала у Ходорковского активы на 10 миллиардов рублей.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского* в Подмосковье.

*признан в РФ иностранным агентом.

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