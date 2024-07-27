Стало известно о новом задержании из-за коррупции в Минобороны

Агентству ТАСС стало известно о новом задержании по делу о коррупции в Минобороны.

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В Москве задержан один из бывших руководителей компании «Оборонэнерго» Марк Манукян. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность».

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«Уголовное дело объединено в одно с делом о хищении путем мошенничества в „Оборонэнерго“», — сказано в материалах дела.



«Оборонэнерго» занимается энергоснабжением объектов Минобороны России в рамках государственных контрактов.