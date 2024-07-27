Бывшего зама Шойгу могут лишить звания Героя России

При вынесении приговора суд может лишить бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова звания Героя России, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста и руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

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Суд оставляет за осужденным звание Героя России, когда лицо совершило, безусловно, героический поступок. Исходя из биографии Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен, заявил эксперт.

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Суд при вынесении приговора, оценив обстоятельства совершения преступного деяния, может принять решение о лишении осужденного воинского и почетного званий, а также государственных наград.

Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Следственный комитет РФ завел дело против руководства комбината. Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ.