В Самарской области загорелось предприятие "Куйбышевазот"

В Тольятти на предприятии «Куйбышевазот» произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

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Приехавшие на место пожарные выяснили, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2. Огонь бушевал на площади 200 квадратных метров.

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Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время спасатели ликвидировали открытое горение на заводе.

Химическое предприятие, основанное в 1955 году, является лидером в России и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, а также крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в стране.