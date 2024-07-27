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Суд: подорвавший под Рязанью ж/д пути обвиняется по девяти преступлениям

Подорвавший под Рязанью железнодорожные пути Руслан Сидики обвиняется по девяти преступлениям. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Подорвавшего пути под Рязанью обвиняют в девяти тяжких преступлениях
© gazeta.ru
«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», — указано в документах суда.

Стали известны подробности о вербовке подрывника железной дороги под Рязанью

Кроме собственно подрыва путей и подготовки нескольких терактов, Сидики вменяется прохождение обучения для осуществления террористических актов. Все эти преступления, как считает следствие, Сидики совершил в составе группы лиц.

До этого суд продлил следственные действия по делу подрыве железнодорожных путей под Рязанью.

Российские силовики задержали гражданину России и Италии Руслану Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где, как утверждают в спецслужбах, он ожидал схему радиодетонатора от СБУ.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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