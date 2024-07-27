В Варшаве произошло массовое отравление хлором

В Варшаве в одном из бассейнов произошло массовое отравление хлором, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

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23 человека, которые плавали в Polonez OSiR, имеют симптомы отравления. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в медицинские учреждения. На момент госпитализации все пострадавшие были в сознании. Всего из бассейна были эвакуированы около 60 человек.

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Пробы воды показали многократное превышение нормы содержания хлора. Было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7.

Отмечается, что местным жителям опасность не угрожает.