Разбившийся в Новой Москве ребенок сбежал из детского сада

Департамент образования столицы сообщил, что разбившийся в торговом центре в Новой Москве 6-летний мальчик сбежал из детского сада. Об этом департамент сообщил в своем Telegram-канале.

Как уточнили в департаменте, ребенка сразу же стали искать, но опоздали — мальчик направился в соседний торговый центр, где сорвался с перил. Отмечается, что мальчика госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь. В сообщении также указано, что все виновные в произошедшем понесут наказание.

«На месте работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Департамент оказывает всю необходимую помощь следствию. Виновные понесут наказание по всей строгости закона. Еще раз повторим – ситуация недопустимая. Мы примем все меры, чтобы подобного не повторилось», — сообщили в департаменте.



Напомним, что 6-летний мальчик гулял в ТЦ без присмотра взрослых. В какой-то момент он стал кататься на перилах, после чего сорвался и упал со второго этажа. В данный момент ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.