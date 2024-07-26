Названа уникальность уголовного дела бывшего зама Шойгу

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков стал первым в истории современной России генералом армии, попавшим под следствие. Такую уникальную деталь «Коммерсантъ» («Ъ»). Большую часть службы на посту заместителя министра он провел под руководством Сергея Шойгу.

Как пишет газета, расследование в отношении Булгакова, отвечавшего за обеспечение войск, начало управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СКР по материалам департамента военной контрразведки ФСБ.

Объяснен арест бывшего заместителя Шойгу

Генерала задержали после обыска в его доме, привезли в здание следственного главка в Техническом переулке, допросили и отправили в ИВС. Затем Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте на два месяца. Разбирательство было секретным — карточка дела даже не появилась в базе данных Мосгорсуда, указывает «Коммерсантъ».

О задержании и аресте Булгакова стало известно днем в пятницу. 26 июля. Он прохоит обвиняемым по делу о коррупции.