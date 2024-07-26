Объяснен арест бывшего заместителя Шойгу

Бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков арестован из-за опасений, что он скроется от следствия. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу, а также создать ложные доказательства своей невиновности», — сказал собеседник агентства.



Что известно об аресте экс-замминистра обороны Булгакова

Кроме того, следствие полагает, что Булгаков мог надавить на свидетелей и другими способами пытаться влиять на расследование.

О задержании и аресте Булгакова стало известно днем 26 июля. Он проходит обвиняемым по делу о коррупции. Генерал занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, на своем посту Булгаков отвечал за обеспечение войск. С 2012 по 2022 год он работал с Сергеем Шойгу, покинувшим министерский пост в текущем году.