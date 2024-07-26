В Бельгии арестовали чеченцев по подозрению в подготовке теракта

В Бельгии арестовали трех выходцев из Чечни, которых подозревают в террористических намерениях от имени группировки Вилаят Хорасан*. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры страны.

По данным агентства, всего по подозрению в теракте были арестованы 26 июля семь человек. Все они были чеченского происхождения и совершеннолетние.

«Они были допрошены федеральной судебной полицией, шестеро из них предстали перед следственным судьей. Троим из них были предъявлены обвинения», — говорится в заявлении федеральной прокуратуры Бельгии.



Их обвинили в участии в деятельности террористической группировки Вилаят Хорасан и подготовке теракта. Одного из них также обвиняют в финансировании терроризма. Суд выдал ордер на их арест. В конце июля будет вынесено решение о продлении им превентивного заключения под стражей. Другие задержанные были освобождены.

*запрещенная в РФ террористическая организация