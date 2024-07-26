Что известно об аресте экс-замминистра обороны Булгакова

Бывшего заместителя главы Минобороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. «Рамблер» собрал главные подробности дела.

Булгакова обвиняют в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области с использованием служебного положения. Согласно данным следствия, он создал систему поставок в ВС РФ некачественных продуктов по завышенной стоимости. Кроме того Булгаков, используя служебное положение, лоббировал заключение контрактов Минобороны с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты.

Известно, что только за 2018 год он заработал 15,2 миллиона рублей. Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 109 квадратных метров. Кроме того, на жену Булгакова записано три земельных участка, площадь наибольшего из них составляет 23 сотки, жилой дом площадью более 620 квадратных метров и премиальный кроссовер Lexus RX350. При этом доход его супруги в 2009-2018 годах составлял 226 тысяч рублей. Исключением является 2010 год, когда она продала земельный участок с жилым домом, записанный на ее имя. В тот год общий доход супругов превысил десять миллионов рублей.

Также указывается, что, когда Булгаков занимал пост заместителя главы Минобороны (2008-2022 года), АО «Грязинский пищевой комбинат» стал победителем 11 закупок на сумму 34,6 миллиона рублей. Основными заказчиками были АО «Военторг» и «Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ».

Отмечается, что трех фигурантов дела Булгакова арестовали еще в апреле. Речь идет об Александре Михаленко, Эльвире Смирновой и Валерии Ковалевиче — гендиректоре «Грязинского пищевого комбината». Они свою вину не признают, утверждая, что доводы следствия голословны, не обоснованы и документально не подтверждены. На данный момент суд продлил им содержание под стражей в рамках уголовного дела по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере до 18 сентября.

Сейчас также ведутся допросы сотрудников Минобороны, «Грязинского пищевого комбината», ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно». В квартире Булгакова проведены обыски.

В настоящее время экс-замминистра обороны помещен в СИЗО «Бутырка»