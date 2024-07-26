Пьяный россиянин поджег брата своей сожительницы и получил 11 лет колонии

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении местного жителя, который во время конфликта облил горючей жидкостью брата своей сожительницы и поджег его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

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Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и пунктам «д», «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом») УК РФ. Его приговорили к 11 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным СК, все произошло в ночь на 15 июня 2023 года. Подсудимый, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, на фоне неприязни к брату своей сожительницы облил его горючей жидкостью и поджег. Сестра потерпевшего смогла потушить огонь, однако здоровью мужчины все равно был нанесен тяжкий вред.

Ранее в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который поджег знакомого из-за его отказа уходить домой.