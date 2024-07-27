Спасатели эвакуировали свыше сотни человек из-за прорыва дамбы

Спасатели МЧС России эвакуировали 163 человека после прорыва дамбы в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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«Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе», — сообщили в пресс-службе МЧС.



Дамба в Орске полностью разрушилась

Уточняется, что эвакуация проводилась в поселках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.

До этого стало известно, что поселок Киолим оказался затоплен после прорыва плотины Киалимского водохранилища.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу, которое впадает в реку Большой Киалим, произошел смыв плотины длиной 100 метров. По ходу движения находятся четыре села.

Ранее в Челябинской области ввели режим ЧС.