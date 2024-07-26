Обвиняемого в подрыве авто в Москве привезли на место преступления

Следователи привезли обвиняемого в подрыве иномарки на севере Москвы Евгения Серебрякова на место преступления после допроса. Во дворе жилого дома сотрудники СК провели с мужчиной следственные действия для проверки его показаний и уточнений - откуда приехал, как закладывал бомбу и пр.

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Со стороны полиции во дворе дома были предприняты усиленные меры безопасности.

Напомним, что машина взорвалась рано утром во дворе дома на улице Синявинской в Молжаниновском районе. Водителю автомобиля оторвало обе ступни. Также пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сиденье. Ее госпитализировали в больницу с рваными ранами лица. По факту подрыва машины возбуждено уголовное дело.

Серебряков, заложивший во внедорожник взрывчатку, в этот же день улетел прямым рейсом в Турцию, где его чуть позже задержали.