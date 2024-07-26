На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Согласно информации URA.RU, в связи с прорывом дамбы жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовали быть готовыми к эвакуации, собрать вещи первой необходимости и документы. Возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе.

Сейчас на месте ЧП работают МЧС и коммунальные службы, ведутся работы по ликвидации последствий.