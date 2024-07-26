У россиянки похитили ребенка прямо на детской площадке

У матери похитили ребенка прямо на детской площадке во Всеволожском районе в Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Женщина рассказала, что сына забрал отец, с которым они находятся в процессе развода.

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Как подчеркнула россиянка, отец ребенка внезапно появился, схватил мальчика и увез его в неизвестном направлении. По словам матери, отец пытался забрать ребенка ранее, но тогда ему не удалось.

Мать и отец ребенка ранее жили в Москве, но после разрыва отношений матери переехала с сыном в Петербург. Сейчас мужчина не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в городе Чимкенте мужчину подозревают в похищении и изнасиловании девушки. До этого 20-летняя потерпевшая отказалась выходить замуж за похитителя.

Также породистую собаку похитили в центре Санкт-Петербурга. Как сообщал Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на слова владельцев питомника, неизвестная женщина взяла французского бульдога по кличке Гризли на руки и унесла в сторону станции «Сенная площадь».

В начале июля произошла еще одна кража собаки в Северной столице. Вор проник в квартиру через окно и похитил чихуахуа. Он также прихватил 50 тысяч рублей, телефон и ноутбук. Хозяйка обнаружила пропажу, когда вернулась домой. По оценкам правоохранителей, ущерб составил 93 тысячи рублей.