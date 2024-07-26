Соседи рассказали подробности задержания экс-замглавы Минобороны Булгакова

Бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова задержали в четверг, а не в пятницу, сообщил житель деревни, в которой расположен загородный дом генерала.

Как рассказал местный житель, Булгакова «взяли вчера», передает РИА «Новости». Двухэтажный дом Булгакова находится в Подмосковье, въезд в деревню охраняется. Сейчас на звонок у входа в дом никто на реагирует.

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Вместе с тем в правоохранительных органах сообщили, что по месту проживания Булгакова сначала прошли обыски, по результатам которых генерала доставили на допрос в СК, а затем задержали в рамках дела коррупционной направленности, передает ТАСС.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании экс-замглавы Минобороны Булгакова, который, по версии правоохранителей, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области, используя служебное положение.