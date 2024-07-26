Названа причина смертельного пожара в жилом доме в Ульяновске

Крупный пожар в многоквартирном доме в Ульяновске, предположительно, вспыхнул из-за взрыва газового баллона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Напомним, огонь охватил три квартиры в многоэтажке по улице Корункова, 2/19. В подъезде наблюдается сильное задымление, спасатели начали эвакуацию жильцов.

По данным региональных властей, в результате ЧП есть пострадавшие, их число сейчас уточняется. Губернатор Алексей Русских поручил главам минздрава и минсоцразвития выехать на место пожара для координации помощи пострадавшим жильцам, а также решения вопроса с выплатами тем, кто потерял в огне имущество.

Как уточнили в мэрии, предварительно, в одной из квартир взорвался газовый баллон, после чего вспыхнул пожар и распространился на несколько квартир.