При пожаре в жилом доме в Ульяновске погиб ребенок

Пресс-служба МЧС сообщила, что при пожаре в многоэтажном доме Ульяновска погибло трое взрослых и ребенок.

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Согласно информации МЧС, огонь распространился на три квартиры третьего этажа. Жильцов многоэтажки временно размещают в гостинице, на месте пожара работают 68 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

«В Ульяновске на пожаре огнеборцы МЧС России эвакуируют жителей. По предварительной информации: огнем охвачены три квартиры на 3 этаже жилого дома; пострадали трое взрослых. К сожалению, погиб 2-летний ребенок. <...> Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в МЧС.



Ранее в сети появились кадры пожара в Ульяновске.