При пожаре в жилом доме в Ульяновске погиб ребенок и трое взрослых
Пресс-служба МЧС сообщила, что при пожаре в многоэтажном доме Ульяновска погибло трое взрослых и ребенок.
Согласно информации МЧС, огонь распространился на три квартиры третьего этажа. Жильцов многоэтажки временно размещают в гостинице, на месте пожара работают 68 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.
«В Ульяновске на пожаре огнеборцы МЧС России эвакуируют жителей. По предварительной информации: огнем охвачены три квартиры на 3 этаже жилого дома; пострадали трое взрослых. К сожалению, погиб 2-летний ребенок. <...> Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в МЧС.
Ранее в сети появились кадры пожара в Ульяновске.