Пожар в многоквартирном доме в Ульяновске попал на видео

Засвияжском районе Ульяновска произошел пожар в многоэтажке. Судя по кадрам с места событий, на верхних этажах оказались заблокированы местные жители. Об этом сообщает «Ульяновск-Экспресс».

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В сети появились видеоролики, снятые на месте пожара. На них можно увидеть, что из окон верхних этажей выглядывают люди — они кричат и просят о помощи. В данный момент их пытаются вытащить сотрудники МЧС.

Судя по словам местных жителей, пожар начался после взрыва. Очевидцы пожара предполагают, что причиной могла стать детонация газового баллона. Официальной информации о пострадавших пока нет, однако очевидцы сообщают об одном погибшем ребенке.

Помимо этого, пожар прокомментировали в местном отделении МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара на ул. Корункова, 2/19. По предварительной информации, происходит открытое горение в трех квартирах на 3 этаже, сильное задымление во всем подъезде. Силами личного состава пожарной охраны проводится эвакуация жильцов многоэтажного дома. На месте также работают все экстренные службы. Информация оперативная и подлежит уточнению», — сообщили в ведомстве.



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