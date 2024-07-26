Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики, сообщила Национальная сейсмологическая служба.

Отмечается, что стихийное бедствие зафиксировали в 08:28 по местному времени (17:28 по Москве) 26 июля. Эпицентр землетрясения располагался в 384 км севернее города Сьюдад Акунья (штат Коауила). Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.

Данных о пострадавших в результате инцидента не имеется.

Ранее землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали в Сюникской области на юге Армении.